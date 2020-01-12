AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı
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AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cumhur Demir, görevine başladı.

12.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:56
AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı

İlçe Başkanlığına atanan Cumhur Demir, görevine başladı.

Çok sayıda partili tarafından Hakkari-Van kara yolu Çiftlik mevkisinde karşılanan Demir, konvoy eşliğinde parti binasına geçti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Demir, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.

AK Parti'nin başarısı için çaba göstereceğini belirten Demir, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Demir, açıklamasının ardından tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
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