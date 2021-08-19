AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı
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AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Haftalık çalışmaların gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "İl yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelerek haftalık olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Haftanın gündemini ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Tüm dava arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı
AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı - Haberler
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