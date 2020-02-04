AK Parti Haftalık olağan toplantısı yapıldı
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AK Parti Haftalık olağan toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis olağan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

04.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:26
AK Parti Haftalık olağan toplantısı yapıldı

olağan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.


AK Parti Kilis İl Binasında gerçekleştirilen olağan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına İl Başkanı Mehmet başkanlık ederken, toplantıya Kilis Belediye Başkanı , Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin ile AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri katıldı.Toplantıda bir haftadır yapılan faaliyetlerin, önümüzdeki hafta yapılacak çalışmaların ele alındığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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