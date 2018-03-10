AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Türkiye'nin terör örgütleriyle somut ve kararlı bir şekilde mücadele eden dünyadaki neredeyse tek ülke olduğunu görüyoruz. Bu kararlı mücadelemizden de asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

İnceöz, yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesinin tanıtımı için Aksaray Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, kentin yakın zamanda hastalara hizmet verecek modern bir hastaneye kavuşacağını söyledi.

Tamamlanan yatırımlarla daha önce çevre illere yapılan hasta sevklerinin azalacağına dikkati çeken İnceöz, kentte artık kalp ve anjiyo gibi ameliyatların yapılabildiğini, yeni hastanenin devreye girmesiyle vatandaşlara en iyi hizmetin sunulacağını bildirdi.

"Teröristler Afrin'de temizlendikten sonra Suriyeliler kendi topraklarına dönecektir"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen İnceöz, harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. İnceöz, harekatın Türkiye'nin meşru bir hakkı olduğunu her platformda dile getirdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz, hem ülke sınırlarımızın güvenliği hem de Suriyeli vatandaşların oraya yerleştirilmesi için çaba harcıyoruz. Bunu Fırat Kalkanı Harekatı'nda gördük. Harekatın ardından 150 bin Suriyeli'nin evlerine dönmesini hep birlikte görmüştük. Teröristler Afrin'de temizlendikten sonra Suriyeliler kendi topraklarına dönecektir. Bu dünya barışına da önemli bir katkıdır. Orada asla terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin terör örgütleriyle somut ve kararlı bir şekilde mücadele eden dünyadaki neredeyse tek ülke olduğunu görüyoruz. Bu kararlı mücadelemizden de asla taviz vermeyeceğiz."

Savunma teknolojisine yapılan yatırımlar

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısında savunma teknolojisine yapılan yatırımların da büyük etkisinin olduğunu aktaran İnceöz, "Bugün ürettiğimiz silah, tank, top, SİHA'ların kendi üretimimiz olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemde bu araçları başka yerden aldığımızda en ufak bir bozulmada günlerce beklenebiliyordu. Paramız olduğu halde verilmeyebiliyordu. Cumhurbaşkanımızın önemle üzerinde durduğu yerli ve millilik hususunun önemi bu noktada ortaya çıkıyor." diye konuştu

İnceöz, Türkiye'nin her türlü terör grubuyla mücadele etmeye devam edeceğine dikkati çekerek "Terör örgütleri nerede olursa olsun temizlenmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanımızın sinyalini verdiği Irak operasyonu da bütüncül bir yaklaşımın parçası olarak gelen açıklamalardır. Önümüzdeki günlerde süreci hep beraber takip edeceğiz." dedi.

İnceöz, daha sonra beraberindeki AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Cengizhan Kılıçaslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ile beraber Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.