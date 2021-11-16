AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz" - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz" "Fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulünü getiriyoruz" "İcrayla çocuk teslimine son vermek üzere düzenleme getiriyoruz" "Çocuğun ailesiyle görüşmesinde uygulanan...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan : " İyi Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz"

"Fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulünü getiriyoruz"

"İcrayla çocuk teslimine son vermek üzere düzenleme getiriyoruz"

"Çocuğun ailesiyle görüşmesinde uygulanan zor kullanma usulü de tamamen kaldırılıyor"

"Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı hiçbir yaptırım uygulanmayacak mıydı?"

"Bir taraftan helalleşelim diyor, diğer taraftan 'onlar da bizden özür dilesin' diye kendi içlerinden çıkışlar oluyor"

"Milletimizin yüzde 80'inin bir kez de olsa oyunu almışız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz

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