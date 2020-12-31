AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Sağlar'ın "Türbanlı hakim" açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" açıklamasına tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." ifadesini kullandı.

Milletin bu zihniyeti tasfiye ettiğini ve gerekli dersi verdiğini belirten Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz