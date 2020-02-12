: AK Parti Grubu'nda işçiler Erdoğan'a İBB'yi şikayet etti

12.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:40

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken konuşması sık sık partililerin tezahüratları ve talepleri ile kesildi. Konuşmanın sonlarına doğru bir partili Cumhurbaşkanı'na İBB'yi şikayet etti.

"İŞ BAŞVURULARIMIZ KABUL EDİLMİYOR"

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının sonlarına doğru yerinden seslenen bir partili "Sayın Cumhurbaşkanım 'Yanlış yoldasınız' diyerekten Büyükşehir Belediyesi bizim iş başvurularımızı kabul etmiyor." dedi. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında işçinin söz konusu talebi Cumhurbaşkanı'na not olarak iletildi.

SAKİN OL UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

O esnada oturumu yöneten AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Turan'ın ise eliyle seslenen partiliye doğru "sakin ol" işareti yapması görüntülere yansıdı.

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