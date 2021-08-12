AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Mahalle Toplantısına katıldı

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Mahalle Toplantısında partililerle bir araya geldi.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Mahalle Toplantısında partililerle bir araya geldi.

Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen Gölcük Mahalle Toplantısında konuşan Seymen, ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tam kadro sahada olduklarına işaret eden Seymen, "TBMM'nin tatile girmesiyle milletvekillerimiz de ilçelerimize daha sık ziyarette bulunuyorlar. Önceki hafta boyunca MKYK üyemiz, Milletvekilimiz Sayın Emine Zeybek ve Milletvekilimiz Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu hanımefendiler ilçemizdeydiler. Kendileriyle esnaf ve STK ziyaretleri yaptık ve istişare kurulu üyelerimizle hasbihal ettik. Öğlen saatinde başladığımız programları hava kararıncaya dek sürdürdük. Kocaeli Milletvekilimizin Gölcük ilçemize ve teşkilatımıza özel bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Gölcük'teki yatırımlara değinen Seymen, şunları söyledi:

"İlçemizdeki yatırımlarımız da en iyi bir şekilde devam ediyor. Değirmendere'de yapımı süren devlet hastanesinin yüzde 75'lik kısmı tamamlanmış durumda. A sınıfı bir hastane olduğu için tüm ince detaylara kadar titizlikle çalışılıyor. Kadirşinas Gölcük halkına yakışacak dev bir hizmet geliyor. Bir yandan Millet Bahçemizin yapımları devam ederken diğer yandan vatandaşımıza hizmet veren kamu binaları da yenileniyor. Allah'a şükür belediyemizin gayretli çalışmalarıyla zaten çöp veya çevre sorunumuz bulunmuyor. Karınca deresi ve Batak dere problemlerini de halletmiş durumdayız. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Gölcük'ten desteğini hiç esirgemiyor. Gölcük'ümüzün asfaltsız yolu neredeyse kalmadı. Çalışmalar sürüyor. Son olarak Kongre Sarayı çevresi de tamamlandı. Ben bu vesileyle Tahir Büyükakın Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm hizmetlerde üstün bir gayret gösteren Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer ve personellerine de teşkilatım ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Seymen, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül belediyeciliği esasıyla vatandaşına hizmet ettiğini vurguladı.

Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde 104. Kocaeli İl Danışma Meclisinde, partilerinin kuruluş yıl dönümlerini sade bir programla kutlayacaklarını bildiren Seymen, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle hitaplarını gerçekleştirecek. İl Danışma Meclisimize inşallah en güçlü katılımı Gölcük'ten gerçekleştireceğiz ve Gölcük'ün ak davalıları ile birlikte partimizin 20. kuruluş yıl dönümünü inşallah kutlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner