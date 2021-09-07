AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Espiye'yi ziyaret etti

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Espiye ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Espiye ilçesini ziyaret etti.

Espiye AK Parti İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katılan Öztürk, daha sonra Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'yi ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sabri Öztürk, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mahalle ve köy muhtarları toplantısına katılarak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Burada AK Parti iktidarında Espiye'ye yapılan yatırımları aktaran Öztürk, imkanlar dahilinde köylere hizmet yapmaya gayret gösterdiklerini, sorunların ve projelerin takipçisi olacağını kaydetti.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Abdioğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık