AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten 2022 yılı için yatırım müjdesi

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 2022 yılı yatırım programında Giresun için önemli projelerin yer aldığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan, "2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar" ile Giresun'a yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Özellikle her aşamasını yakından takip ettiği birçok projenin 2022 yılı yatırım programında yer almasının kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu projelerin başında 42 bin 641 metrekare alana sahip ve tamamlandığında ilimizde sunulan adalet hizmetleri standardını çok üst seviyelere taşıyacak Giresun Adalet Sarayı bulunmaktadır. 2022-2025 yılları arasında inşaatı devam edecek projemizin tutarı toplam 213 milyon 205 bin liradır. Diğer önemli bir yatırım projesi olan ve tamamlandığında Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak Giresun-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri yolumuz (Eğribel-Pınarlar ve muhtelif tüneller ile bağlantı yolları dahil, 140,20 kilometrelik 1A standardında yol, 10 bin 895 metre çift tüp karayolu tüneli, 6 bin 11 metre tek tüp kara yolu tüneli) 2025 yılında tamamlanması planlanmakta, proje tutarı toplam 1 milyar 612 milyon 991 bin 147 lira olup 2022 yılı için ayrılan yatırım tutarı 94 milyon 300 bin 387 liradır."

Öztürk, Giresun'da trafik sorununun en çok yaşandığı noktalardan birini rahatlatacak olan "Giresun Liman Köprülü Kavşağı" projesinin 2022 yatırım programına eklendiğini aktararak, tutarı 145 milyon lira olan projenin 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Görele'ye çok büyük katkı sunacak "Görele Turizm Destinasyonu Geliştirme Projesi"nin 2022 yılı yatırım programına alındığını kaydeden Öztürk, "Projenin tamamının bitirilmesi için 2 milyon 960 bin lira olan proje tutarının tamamı kaynak olarak aktarılmıştır." ifadesini kullandı.

Sabri Öztürk, yakından takip ettiği ve tamamlandığında kentin önemli bir eksiğini giderecek "Giresun Kültür Merkezi"nin 2023 yılında tamamlanacağına işaret ederek, 8 bin metrekare alana sahip projenin maliyetinin ise 50 milyon lira olduğunu aktardı.