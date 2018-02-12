AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bir terör hattının yapılanmasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Terörle mücadelenin uluslararası hukukun gereği olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir terör hattının yapılanmasına, Türkiye için daha büyük bir bela olmasına izin veremezdi. Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasıdır. PKK/PYD/YPG hepsi terör örgütüdür. Terörle mücadele uluslararası hukukun gereğidir. Eğer Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmasaydı, bu koridor şu anda Afrin ile birleşmiş ve Hatay sınırına dayanmıştı."

Öztürk, Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmalarına asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"DEAŞ ile mücadeleyi bahane edenler, şimdi DEAŞ'ı da yanlarına alarak ülkemize saldırmaya devam ediyorlar. DEAŞ da PKK/YPG/PYD de hepsi aynı eller tarafında kurulup, beslenen, emperyalist amaçlara hizmet eden maymuncuklardır. Amerika'nın ve içerideki uzantılarının DEAŞ yalanı üzerinden emellerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

Öztürk, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Alah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.