AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı

AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede İlçe Gençlik Kolları Başkanı Faruk Koç, görevi Başkan Ömer Furkan Gökmen'e devretti.

AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 25. Dönem Sakarya Milletvekili Ali İnci, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Faruk Koç, parti üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

Kongrede başkanlığı Ömer Furkan Gökmen'e devreden Faruk Koç, "Ocak 2015 tarihinde Yunus Emre Yar'dan büyük bir heyecan ile devraldığım Geyve İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı gibi kutlu bir sancağı bugün itibari ile Furkan Gökmen kardeşime büyük bir gururla devrediyorum. Göreve geldiğimizden bugüne bize emanet edilen bayrağı layık olduğu yerde dalgalandırmak için var gücümüz ile çalıştık. Bu süreçte çetin mücadeleleri birlikte verdiğimiz dava arkadaşlarımız ve varlığından güç duyduğumuz kıymetli büyüklerimiz oldu" dedi.

Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarında yükselen bu kutlu davaya hizmet eden bahtiyarlardan olduklarını dile getiren Koç, "Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere. Akşamları ana kademe toplantılarına katılıp gece yarılarına kadar direk teperine bayrak asan gençlerdik biz. Her miting meydanını, her kongre salonunu gelin gibi süsleyen sessiz çocuklardık biz. Her sokak başında broşür dağıtan, her meydan da üye çalışması yapan her zaman meydanlarda olan gençlerdik biz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde meydanlara ilk inen millet sevdalılarıydık biz. Liderine layık olan ayağa kalkmış Sakaryaydık biz. Ekrem Yüce başkanımız ile mahalle mahalle mitingler yaptık. Ali İhsan Yavuz başkanımız ile esnaf, çarşı, pazar gezdik. İl Başkanımız ile gençlik toplantılarında buluştuk. Murat Kaya başkanımız ile ev ev dert dinleyip çözümler ürettik. Geyve'nin 74 mahallesinin tamamında coşkun sel olup aktık. İl gençlik kolları başkanımızın her ricasını emir terakki ederek il merkezinde düzenlenen tüm etkinliklere, mitinglere, toplantılara hep en kalabalık teşkilat olarak katıldık. Gençlik kolları bu davanın en hesapsız kademesidir. Tüm saflığımız ve inancımız ile bu yolda yürüdük. İnandık ki bu dava vatan davasıdır. Gökmen kardeşime ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bu sevda burada bitmez, bu şarkı burada bitmez" derken Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, "Kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yürüyen gençlerimiz oldukça inşallah sırtımız hiçbir zaman yere gelmeyecektir" diye konuştu.

Davamızı geleceğe taşıyacağız

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, "AK gençlik olarak milletimize hizmet yolunda ilerliyoruz. Bizler ülkemizin refahını kendimize dava olarak belirledik. Genel başkanımızın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği gibi ilk günkü heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz. 2023, 2051 ve 2071 hedefleri için hareket edeceğiz. Bugüne kadar gençlik kollarında görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Tazelenerek yola devam

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Sakarya teşkilatları olarak kongrelerimize devam ediyoruz. İnşallah bu kongrelerle birlikte Sakarya teşkilatları 2023 seçimlerine tazelenerek devam edecek. İnşallah bu kadrolarla birlikte çalışarak Cumhurbaşkanımızın her zaman kale olarak nitelendirdiği Sakarya'da önemli bir sonuç elde edeceğiz. İnşallah kalbi pırıl pırıl olan gençlerle yolumuza devam edeceğiz. Üye çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah AK Parti ailemiz büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ülkemiz her alanda gelişiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizim birlikteliğimiz bakidir. Bizler bir binanın tuğlaları gibiyiz. Bizler bir olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz. Nereden nereye geldiğimizi sizlere söylememe gerek yok. İHA'lar, tanklar her şeyden bizleri kıskanan bir dünya var. Bizim başarımızı kıskanan bir dünya ve bizleri aynı şekilde kıskanan ikinci bir parti var. Devletimizin değil, yerel yönetimlerimizin başarıları dahi göze çarpıyor. Hamdolsun ülkemiz her alanda gelişiyor. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha iyi noktalara ulaştırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kongrenin ardından AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Gökmen oldu. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, görevini devreden Faruk Koç'a yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi. - SAKARYA

