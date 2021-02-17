Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

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AK Parti 7. Olağan Kongresi Salondaki partililer Partililerin bayrak sallaması Partililerin marş ve şarkılara eşlik etmesi Kongrenin açılışının ilan edilmesi Şehitler için Fatiha okunması AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanı...