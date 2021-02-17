Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
17.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
AK Parti 7. Olağan Kongresi Salondaki partililer Partililerin bayrak sallaması Partililerin marş ve şarkılara eşlik etmesi Kongrenin açılışının ilan edilmesi Şehitler için Fatiha okunması AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanı...
AK Parti 7. Olağan Kongresi
Salondaki partililer
Partililerin bayrak sallaması
Partililerin marş ve şarkılara eşlik etmesi
Kongrenin açılışının ilan edilmesi
Şehitler için Fatiha okunması
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın kürsüye çıkışı ve konuşması
ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinin 7. olağan kongresinde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu