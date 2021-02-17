Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

17.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32

AK Parti 7. Olağan Kongresi Salondaki partililer Partililerin bayrak sallaması Partililerin marş ve şarkılara eşlik etmesi Kongrenin açılışının ilan edilmesi Şehitler için Fatiha okunması AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanı...

AK Parti 7. Olağan Kongresi

Salondaki partililer

Partililerin bayrak sallaması

Partililerin marş ve şarkılara eşlik etmesi

Kongrenin açılışının ilan edilmesi

Şehitler için Fatiha okunması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın kürsüye çıkışı ve konuşması

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinin 7. olağan kongresinde konuştu.

Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir Meghan Markle Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Necip Uysal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bostancı, Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 15:40:40. #1.14#
title