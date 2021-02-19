AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den CHP'ye "terör dili" eleştirisi Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek "CHP Genel Başkanı bunu da yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek "CHP Genel Başkanı bunu da yaptı. PKK ile aynı dili kullanarak Gara katliamı dolayısıyla devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlama gafletinde, dalaletinde ve ihanetinde bulundu." dedi.

Partisinin Manisa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nden konuşan Şahin, Kılıçdaroğlu'nun Gara'daki şehitlere ilişkin açıklama yaparken "PKK terör örgütünün propaganda sorumlusu gibi açıklama yaptığını" savundu.

Şahin, CHP'nin terör örgütünün adını vererek lanetleyemediğini iddia ederek şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce farklı hezeyanlarına şahit olmuştuk ama böylesini aklımıza getirmemiştik. Maalesef CHP Genel Başkanı bunu da yaptı. PKK ile aynı dili kullanarak Gara katliamı dolayısıyla devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı suçlama gafletinde, dalaletinde ve ihanetinde bulundu. PKK'ya cesaret veren, devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığını zayıflatmayı hedefleyen, sırtını PKK terör örgütüne yaslamaktan iftihar eden HDP ile ittifak yapan bu yapıyı aziz milletimizin takdirlerine sunuyoruz. Böyle bir yapı, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı sorgulayamaz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bir şey sorgulayacaksa CHP'yi düşürdüğü çukuru ve bu partiyi nasıl terörün destekçisi haline getirdiğini sorgulamalıdır."

Yeni anayasa çalışmaları

AK Parti'nin iktidarda olduğu 18 yılda pek çok alanda "sessiz devrimler" yaptığını aktaran Şahin, Türkiye'nin önündeki en önemli gündem maddelerinden birinin yeni anayasa çalışmaları olduğunu hatırlattı. Şahin, şöyle devam etti:

"İnşallah ülkemizin ayağının bağı olan birçok prangayı nasıl söküp attıysak darbe eseri olan 1982 Anayasası'nı da ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önündeki bir engel olmaktan söküp atacağız. Gözünü daima ileriye dikmiş Türkiye'ye artık bu elbise dar geliyor. Birçok badireleri geride bırakmış demokrasi birikimimizi, bu darbe artığı anayasa yansıtmıyor. İte kaka ilerletmeye çalıştığımız köhne bir araba gibi olan bu 1982 Anayasası'nı bir kenara bırakıp çok daha güzel, özgürlükçü, katılımcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız."

Yeni anayasada mevcut anayasanın ilk 4 maddesinin korunacağına dikkati çeken Şahin, "Yeni anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel felsefesini esas alan bir anayasa olacak. Yeni anayasa 83 milyonun, toplumun tüm kesiminin anayasası olacak. Kuşatıcı, kucaklayıcı bir anayasa olacak. Din ve vicdan hürriyetini çağdaş ve özgürlükçü bir yorumla yeniden ifade eden bir anayasa olacak. Bunu hep birlikte yapacak. Vatandaşını tehdit olarak gören değil, vatandaşına güvenen bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Yeni anayasa özgürlükleri teminat almayı hedefleyen, öz çerçeve bir anayasa olacak. Gelin yeni anayasanın harcını birlikte karalım ve birlikte inşa edelim." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da kadın kolları teşkilatının ne kadar özverili bir şekilde çalıştığını bildiklerini anlatarak kongrenin ardından 2023 ve 2024 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

Partinin Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise kadın kolları kongresini yaptıktan sonra ilde teşkilat olarak kongreleri tamamladıklarını belirterek kadınların, seçim çalışmalarının en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla partililere hitap ettiği kongrede mevcut kadın kolları başkanı Aylin Yavaş, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram