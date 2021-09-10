AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Hatipoğlu'ndan Bilecik ziyareti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Zehra Hatipoğlu, bir takım ziyaret için Bilecik'e geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Zehra Hatipoğlu, bir takım ziyaret için Bilecik'e geldi.

Hatipoğlu ilk olarak Bayırköy beldesinin ziyaret ederek, buradaki partili kadınlarla bir araya geldi. Ardından Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret eden Hatipoğlu, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kendisinin beldelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Başkan Yaman, "Bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Genel Merkez Kadın Kolları Marmara Bölgesi İl Koordinatörümüz Zehra Hatipoğlu hanımefendiye, düzenlenen toplantıya katılan tüm hanım kardeşlerimize, bu güzel birlikteliklerinden ve davaya olan inançlarından samimi çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı