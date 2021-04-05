AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı Binali Yıldırım, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru'nun eşinin cenazesi için Sakarya'ya geldi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun hayatını kaybeden...

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı

Binali Yıldırım, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru'nun eşinin cenazesi için Sakarya'ya geldi

SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun hayatını kaybeden eşinin cenazesine katıldı.

Uzun yıllar TSE Sakarya İl Temsilciliği görevinde bulunan Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun kanser tedavisi gören eşi Nevin Arıduru hayatını kaybetti. Arıduru için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığında salgın tedbirlerine uygun cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başta olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrasında başsağlığı dileklerinde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'dan ayrıldı. Hayatını kaybeden Nevin Arıduru, Erenler'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya'da cenaze namazına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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