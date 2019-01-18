AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sergi Açılışına Katıldı

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Ressam Mustafa Arslan'ın konuşması ve duygulanması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

Numan Kurtulmuş'un sergiyi gezmesi TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş, Trabzon'da Mustafa Arslan'ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde yer alan "kişisel yağlı boya sergisi"nin açılışına katılarak, sergide yer alan tabloları inceledi.

Kaynak: AA