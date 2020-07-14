Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
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Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak

Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

14.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:06

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya, 86 yıl sonra tekrar cami statüsü kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte Ayasofya'nın ibadete açılacağını açıklarken, namazı kimin kıldıracağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'da 24 Temmuz'daki cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracağını ifade etti.

"TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Kurtulmuş, BENGÜTÜRK TV'deki "Özel Röportaj" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Ayasofya'nın ibadete açılmasının" sorulduğu Kurtulmuş, Müslüman Türk milletinin 10 yıllardır beklediği bir şeyin gerçekleştiğini, bunun Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu meselenin Türkiye'nin iç işi ile ilgili olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkede var olan bir eserin nasıl kullanılacağına ancak Türkiye'deki yetkililerin karar verebileceğini ifade etti.

"SİYASİ DEĞİL HUKUKİ BİR KARAR"

"Ayasofya'nın ibadet açılmasından rahatsızlık duyan birtakım dış çevrelerin olmasını anlayışla karşılarım da içimizdeki bazı Bizanslıların bu konuda kafaları karıştırmasının anlaşılır olmadığını görüyorum." diyen Kurtulmuş, Ayasofya'nın 83 milyonun ortak meselesi olduğunu, bunun siyasi değil, hukuki bir karar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, milletin büyük çoğunluğunun talebinin Ayasofya'nın ibadete açılması olduğunu dile getirerek, "Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk Ayasofya'nın müze olduğu zaman da yine milletimizin büyük bir kısmının gönlünde bunu sindirmediğini biliyoruz. Ama nihayetinde vatandaşlarımız o andaki uygulamaya uymak mecburiyetindeydi. Tarihi bir hata düzeltilmiştir ve inşallah kıyamete kadar da Ayasofya ibadete açık olacaktır." şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

"Çoklu baro sisteminin getirilmesini ve Ayasofya'nın ibadete açılmasını erken seçim habercisi olarak yorumlayanlar var. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kurtulmuş, "Erken seçim yoktur, seçim vaktinde, 2023 yılının haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacaktır. 2024'te de yerel seçimler yapılacaktır. Bir erken seçim yoktur. Erken seçim hazırlığı, düşüncesi, aklımızın ucundan geçen ya da gündemimizde masanın kenarına kadar dahi gelen bir erken seçim tartışması söz konusu değildir." yanıtını verdi.

"HER ŞEYİN YAKIŞIK ALAN ŞEKLİ VARDIR"

"Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk cuma namazını kıldırması talebi var sosyal medyada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyin doğru olanı ve yakışık alan şekli vardır. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetti, Ayasofya'ya geldi fetih sancağını dikti, namazı da çok iyi şekilde kıldırabilecek bir İslami bilgi birikimi olmasına rağmen, namazı kendisi kıldırmadı, Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu örneği de bizim için bir örnektir. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve bu ülkede dini kurumumuzun, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üstünde olan zat Diyanet İşleri Başkanımızdır. Ayasofya'daki namazı doğru olan Diyanet İşleri Başkanımızın kıldırmasıdır ve öyle olacak."

Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne kadar iyi Kur'an-ı Kerim okuduğunu, hitabetinin iyi olduğunu herkesin bildiğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak

Kaynak: AA

Manşet

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