AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "aşı ve tedbir" çağrısı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "aşı ve tedbir" çağrısı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Sağlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında almaları gereken mesafe olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında almaları gereken mesafe olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Erenler ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu'na katılan Yavuz, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Salgın sürecine dikkat ederek saha ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Yavuz, Sakarya'nın aşılanma oranında daha yukarılara çıkması gerektiğini vurguladı.

Yavuz, bazı vatandaşların aşı konusunda çekincelerinin olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bilim adamları, bütün hekimler bunu oluyor. Cumhurbaşkanı'mız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı'mız olur muydu? Bütün hekimler aşısını yaptırıyor, onlar işin ehli olan insanlar. Dolayısıyla bizim aşılarımızı olmamızda fayda var. Almamız gereken mesafe var, bunun için de aşı, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor."

Kentte inşa edilecek Acil Durum Hastanesi'nin 3 ay içerisinde tamamlanacağını bildiren Yavuz, hastanenin, yoğun bakım yatak ihtiyacını önemli oranda karşılayacağını kaydetti.

Yavuz, 1000 yataklı şehir hastanesinin de Alandüzü Mahallesi'nde 2023 yılı geçmeden tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kongrede tek aday olan Sinan Uyar, başkanlığa yeniden seçildi.

Genel kurula, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'ın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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