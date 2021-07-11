Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'nın Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'nın Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.

Usta'yı Cumhuriyet Meydanında İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

İlçede yapımı süren Millet Bahçesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet meydanında incelemelerde bulunan Usta, daha sonra çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin arazi sulama konusundaki sorunları konusunda bilgi alan Usta, Yalıhüyük, Ahırlı, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinin Suğla arazisinde su problemi konusunu Suğla barajına yapılması planlanan proje ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Usta, ardından ilçe esnafını da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Sonrasında Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret eden Usta, ilçenin sorunları ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, ziyareti dolayısıyla Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay