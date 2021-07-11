Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'nın Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'nın Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.

Usta'yı Cumhuriyet Meydanında İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

İlçede yapımı süren Millet Bahçesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet meydanında incelemelerde bulunan Usta, daha sonra çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin arazi sulama konusundaki sorunları konusunda bilgi alan Usta, Yalıhüyük, Ahırlı, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinin Suğla arazisinde su problemi konusunu Suğla barajına yapılması planlanan proje ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Usta, ardından ilçe esnafını da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Sonrasında Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret eden Usta, ilçenin sorunları ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, ziyareti dolayısıyla Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya teşekkür etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Yalıhüyük'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:54:23. #1.15#

title