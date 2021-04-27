AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan "27 Nisan e-muhtırası" paylaşımı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan "27 Nisan e-muhtırası" paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan '27 Nisan e-muhtırası' paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı boyunca, vatandaşlara daha yaşanabilir bir Türkiye hediye edebilme hayaliyle antidemokratik bütün engelleri milletin ferasetiyle aştığını, yarınlara da milletin desteği sayesinde yürüdüğünü bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı boyunca, vatandaşlara daha yaşanabilir bir Türkiye hediye edebilme hayaliyle antidemokratik bütün engelleri milletin ferasetiyle aştığını, yarınlara da milletin desteği sayesinde yürüdüğünü bildirdi.

Usta, "27 Nisan e-muhtırası"nın 14. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"19 yıllık iktidarımız boyunca vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye hediye edebilme hayaliyle antidemokratik bütün engelleri aziz milletimizin feraseti ile birer birer aştık. Yarınlarımıza da milletimizin desteği sayesinde yürüyoruz. Milletimizin, inancını ve inandıkları gibi yaşama isteklerini tehdit unsuru olarak gören zihniyetin oyunu olan 27 Nisan e-muhtırası sürecinden de milletimizin desteği ile çıktık. Bölgemizdeki istikrar ve güvenin teminatı, dünya mazlumlarının sesi ve ümidi olduk, elhamdülillah. Demokrasi kültürümüzün üzerine gölge düşürmeye çalışanlara, ülkemizin önünü kesmek için türlü yollara girişenlere karşı biz, inandığımız yolda yürüme ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mazlumların sığınağı Türkiye'mizi daha ileriye taşıma gayretimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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