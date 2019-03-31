AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu Oyunu Kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda oyunu kullandı.

Sarıeroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oyunu Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu 3149 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşıp başarılar dileyen Sarıeroğlu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 57 milyon, Adana'da ise 1 milyon 500 binden fazla vatandaşın oy kullanacağına dikkat çekerek, seçim süresince çok çalıştıklarını, sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA