AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de partililer ve esnafla bayramlaştı Açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörü bitirdiklerini, yaptırdıkları anketlerde terör meselesinin sonlarda geldiğini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörü bitirdiklerini, yaptırdıkları anketlerde terör meselesinin sonlarda geldiğini söyledi.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda parti teşkilatıyla bayramlaşan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirtti.

Özhaseki, huzurun kalmadığı, her tarafta bombaların patladığı, kan ve gözyaşına bulandığı bir ortamda bayrama giren kardeşleri olduğunu dile getirerek, "Allah onlara yardım etsin, bizlere de daha güçlü olup onlara yardım etmeyi nasip etsin. Çünkü geçici bir dünyadayız. Bu dünyada yaptıklarımızdan eninde sonunda hesap vereceğiz." diye konuştu.

"Terörü de bitirdik elhamdülillah"

Çalışmanın, şiarları olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere genel merkezdeki tüm arkadaşlarımız ve aynı zamanda Anadolu'nun en ücra köşesindeki teşkilat mensubu kardeşlerimiz olarak, bizler dertli insanlarız. Bizim bir derdimiz var, bizim bir davamız var, bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var, medeniyetimize karşı sorumluluğumuz var. Emin olun sadece particilik olsun, birileri mebus olsun, birileri başkan olsun diye bir derdin peşinde değiliz. Allah şahittir ki değiliz. Ama en azından bu ülkenin güçlü olması, insanımızın daha müreffeh bir vaziyette yaşaması ve bulunduğu ortamda, gücüyle etrafına ışık saçan, düşmanlarına korku salan ama dostlarının da güven içerisinde 'hele ki Türkiye var' diyebilecekleri bir ülke olmak gibi bir derdimiz var. Bunun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz."

Özhaseki, 2015 yılında yaptıkları anketlerde, Türkiye'nin en büyük sorununun terör çıktığını anımsatarak, "Şimdi anketler yaptırıyoruz. En sonlarda terör geliyor. Yüzde 1-2'lerde oy alıyor terör dediğimiz mesele. Terörü de bitirdik elhamdülillah. Çukur kazıp öz yönetim ilan ediyorlardı. Öz yönetim gibi çirkin laflar ediyorlardı. Onu da bitirdik çok şükür." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde bile başarıdan başarıya koştuklarına dikkati çeken Özhaseki, bütün dünyanın, KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'ne diyecek' diye gözüne baktığını anlattı.

"Burası bir yıkım ekibidir"

Özhaseki, muhalefete de eleştirilerde bulunarak, bu ekibin iş yapma ekibi değil, yıkım ekibi olduğunu savundu.

Bu ekibin, bir medeniyet inşa etme ekibi olmadığını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Her daldan bir çiçek alınarak ülkeyi bölmeye çalışanlarla, 'milliyetçiyim' diyenlerle, kendi içindeki aşırı sol uçlarla iktidar olmuş bir partiden ve sonucundan Allah bu ülkeyi korusun, diye dua ediyorum. Burası bir yıkım ekibidir. Onların en önemli marifetleri algı operasyonu. Yani bir şey olmadığı halde olmuş gibi göstermek. Yapılmadığı halde yapılmış gibi göstermek. Bunun aslı yalan demektir, iftira demektir. Yalan ve iftirada da sınır tanımıyorlar. Allah bunlara insaf versin. Bu ülkeyi sevme duygusu versin. Yerli ve milli olmak gibi çok önemli büyük bir hasleti, Allah bunlara da nasip etsin. 'Kuvayımilliye ruhu, Atatürk' falan diyorlar ya, asıl bunlara Allah bu duyguları versin, diye dua edelim. Çünkü uçtu bunlar. Biz bir taraftan bunlarla mücadele edeceğiz, bir taraftan önümüze bakacağız, doğru işleri yapmaya devam edeceğiz."

Özhaseki daha sonra esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Buradaki programın ardından geçtiği Yeşilhisar ilçesinde partililerle bayramlaşan Özhaseki, FETÖ'nün 2010'lu yıllarda yaptığı operasyonlara değindi.

Özhaseki, FETÖ'nün o yıllarda bütün partilere operasyon çektiğini hatırlatarak, "Deniz Baykal'a da bir operasyon çektiler, bir kenara aldılar. Ne istiyorlardı Deniz Baykal'dan? Amerika şunu istiyordu? Bu adam yerli bir adam, sosyal demokrat bir adam, solcu bir adam, ayrı bir şey ama yerli bir adam. Yerli olmak önemli bir şey. Milli bir adam. Devlet adamlığı karakteri de vardı. Onu çektiler. Yerine kimi getirdiler? Kılıçdaroğlu'nu. Nasıl birisi? Her şeye müsait birisi. Allah selametlikler versin. Gözlerini kırpmadan yalan söylüyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya