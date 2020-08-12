AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Hacılar-Erciyes yolu müjdesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Hacılar-Erciyes arasındaki yolun ihalesinin yapıldığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Hacılar-Erciyes arasındaki yolun ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Özhaseki, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hacılar-Erciyes arasında bulunan 8,16 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun ihalesinin yapıldığını belirtti.

Özhaseki, "Kayserimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızda acı hatıraları bulunan bir sorun daha ortadan kalkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA