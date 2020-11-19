AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, koronavirüse yakalandı
19.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:57
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandı. Özhaseki Twitter'dan yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin evde devam ettiği belirtti. Özhaseki ayrıca, temasta bulunduğu kişileri uyardı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
"TEDAVİM EVDE DEVAM EDİYOR"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özhaseki, "Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.