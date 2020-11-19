AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandı. Özhaseki Twitter'dan yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin evde devam ettiği belirtti. Özhaseki ayrıca, temasta bulunduğu kişileri uyardı.