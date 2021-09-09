AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu

Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Sivas'ın Zara ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Sivas'ın Zara ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Kandemir, Sivas'ta ve Zara'da el ele, kol kola bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kandemir, teşkilatlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise teşkilat çalışmalarına katkılarından dolayı partililere teşekkür ederek, "Böylesi dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kol kola yürümenin, omuz omuza yürümenin, onunla beraber saf tutuyor olmanın ne demek olduğuna, onun idrakine sahip bir teşkilatla karşı karşıyayız. Bunu görüyoruz." dedi.

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Bölge Koordinatörü Halil Ürün ve İl Başkanı Hakan Aksu da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi toplantı salonunda Zara, İmranlı, Hafik, Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.

Programa, Bölge Koordinatörleri Kurtcan Çelebi ve Abdullah Özer, il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Tanju Özcan Murat Kurum Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 20:57:16. #1.16#

title