AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan 28 Şubat Mağduru ile Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Bursa'da 28 Şubat mağduru Özlem Bulut ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat mağduru 36 yaşındaki Özlem Bulut ile bir araya geldi. İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra başörtüsü olduğu için üniversite okuyamayan Bulut, 3 sene önce ise ön lisans ilahiyat bölümünü bitirdi. Şimdilerde atama bekleyen ve Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Bulut'u ziyaretinde konuşan Kan, "İnanan insan için musibet tosladı mı sabreden kazanır, güzellik geldi mi hamdeden kazanır. Tabii anne baba için daha da zor. Çünkü yaşayan bir şekilde belki ona sabrediyor. Ama evladına yapılan insana daha çok dokunuyor. Sevdiğinin üzülmesi daha da çok dokunuyor. Biz de artık başörtüsünü anlatmak istemiyoruz. Ama yara kanamıyor demek yara yok demek değildir. Yaranın kabuk bağlamış da olsa derin izleri var. Bu izleri de atlatmak için bizim bunu anlatmamız lazım ki kimse böyle saçma sapan ayrımcılıklar yaşamasın" dedi.

Kan konuşmasına şöyle devam etti:

"Hüsniye vekilimiz çok başarılı bir doktor ama çok daha farklı şeyler yapabilirdi. Ama onun da önü kesildi. Emine vekilimizin de öyle, bizlerin de öyle ama ne oldu memleket kaybetti. Ne oldu sizin gibi güzel bir öğretmen kaç tane öğrenci yetiştirecekti. Ama Allah razı olsun annenizden babanızdan, büyüklerimizden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Buralarda olamazdık, yani dünyevi makam açısından söylemiyorum. Ama bulunduğumuz yerde siz öğretmen olamazdınız, biz vazifemizde olamazdık. Meclise ilk girdiğimizde başımıza yıkılmadı gök kubbe, cumhuriyete bir şey olmadı. Ne oldu, kaç kişinin hayatı alt üst oldu? Ama elhamdülillah onlar sizin döktüğünüz her gözyaşı, her yaşadığınız hüzün ahirette madalyalar gibi parıl parıl karşınıza çıkacak. Allah nasip ettiyse güzel maneviyatlar kazanmışızdır." - BURSA