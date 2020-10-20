AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

20.10.2020 08:30 | Son Güncelleme: 20.10.2020 08:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Haberi Twitter hesabından duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı.

29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Haber Yorumları (3)
IHTIYAR: Olabulu loo, herkesin basuna gelebuli haa
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BİR DOST: Allah şifalar versin. tez zamanda iyileşmenizi Rabb''imden dilerim.
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HERO: Virüs bileydi böyle şeyler başına gelecek. .
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