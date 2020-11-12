Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz nereli, kaç yaşında?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Peki, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz nereli, kaç yaşında?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuzkimdir? Ali İhsan Yavuz nereli, kaç yaşında?

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

1969'da Trabzon'da doğdu. Avukat; İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Sakarya Müftülüğü bünyesinde çeşitli yerlerde memurluk yaptı. AK Parti Sakarya Kurucu Merkez Ilçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. Sakarya AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı il Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Sakarya Şairler ve Yazarlar Derneği üyesi. İngilizce ve Arapça bilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır. Ak Parti 27. dönem Sakarya 1. sıra milletvekili adayıdır.

ALİ İHSAN YAVUZ KARİYERİ!

Sakarya Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 7 yıl kadar Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl kadar Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.