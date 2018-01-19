AK Parti Gençlik Kollarında Değişim

AK Parti parti tüzüğüne göre Gençlik Kolları yaş sınırını dolduran Özgür Yönlü, Gençlik Kolları Kongresi öncesi başkanlık görevini Mehmet Akkuş'a bıraktı.

Parti binasında gerçekleşen devir teslim törenin de konuşan Yönlü, AK Partide siyaset yapmanın önemli olduğunu ve kendisinin de gençlik kollarında önemli bir süreçten geçerek tecrübelendiğini söyledi.

Kırşehir Gençlik Kolları Başkanlığı görevine gelen Mehmet Akkuş, AK Parti Milletvekili Mikail Arslan'ın danışmanlığını yapmasının yanı sıra gençlik kollarının her kademesinde yer alması ile biliniyor.

Gençlik Kollarında yaşanan görev değişimde İl Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Gençlik Kolları Yönetimi yer aldı. - KIRŞEHİR