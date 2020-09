AK Parti Gençlik Kolları, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından 7 Eylül Pazartesi günü Haber Global kanalında yayımlanan "Kayıt Altında" programının konuklarından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından 7 Eylül Pazartesi günü Haber Global kanalında yayımlanan "Kayıt Altında" programının konuklarından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler'in, imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki göstererek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker ve beraberindekiler Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Adalet Sarayı önünde AK Parti Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Tahsin Çalışkan yaptığı basın açıklamasında, Bizler AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız" dedi. Çalışkan, "Bizler bugün burada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin, imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam-Hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra -ilahiyat dışında- yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz. Bizler AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmam-Hatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker'de açıklamasında, "Bugün burada AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin değerlerini yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden İmam Hatip Liselilerimiz hakkında çirkince ve alçakça ifadelerde bulunda Erol Mütercimler ile alakalı suç duyurusunda bulunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizler şunu gayet iyi bilmekteyiz ki bu kullanılan ifadeler dil sürçmesi veya yanlış kullanılan ifadeler değil tamamen bilinçaltının dışa vurmuş halidir. Bu ve benzeri güruhlar şunu iyi bilmelidir ki AK Parti Gençlik Kolları savunucusu ve takipçisi olacaktır" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA