AK Parti Gen. Bşk Danışmanı Güldal Akşit ziyaret
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AK Parti Gen. Bşk Danışmanı Güldal Akşit ziyaret

AK Parti Gen. Bşk Danışmanı Güldal Akşit ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

BİZLERİ DESTEKLEDİKLERİ İÇİN KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Değerli hemşerimizi Malatya'da misafir etmek bizleri memnun etmiştir. Güldal hanım, gerek bakanlığı döneminde gerekse Başbakanlık Müşavirliği döneminde Malatya ile ilgili iş ve işlemlerden dolayı kendilerini ziyaret ettiğimizde Malatya'nın işlerinin bir an evvel yapılması noktasında bakanlıklar ve bürokrasi nezdinde hakikaten azami titizliği ve gayreti göstermiştir. Malatya hizmetler bakımından da şu anda Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyeler hüviyetindedir. Burada da Sayın Bakanımızın Malatyalı olması hasebiyle Malatya'ya ve büyükşehir belediyemize göstermiş olduğu yakınlığın çok büyük önemi vardır. Bütün çalışmaları için ve görülmeden sadece gölgeleriyle bizleri destekledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle değerli babaları Galip Demirel'i rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" şeklinde konuştu.

UZAKLARDA DA OLSAK GÖNLÜMÜZ HEP MALATYA'DAYDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit ise yaptığı konuşmada, " Güzel ev sahipliğinden dolayı Sayın Selahattin Gürkan başkana teşekkür ediyorum. Biz Selahattin Başkanımızı Battalgazi Belediye Başkanlığından itibaren tanıyoruz. Kendisi Battalgazi'de çok güzel izler bıraktı. Battalgazi'yi Battalgazi yaptı. Dolayısıyla ilk hizmetlerini, hizmetlerinin ilk ışıklarını orada gördük. Arkasından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetlerine devam etti ve ediyor. Malatya'ya girişte insan ister istemez diğer şehirlerle kıyas yapıyor. Kendi memleketim olması hasebiyle de gurur duydum. Malatya'nın büyükşehir olduğunu, güzel bir şehir olduğunu bir kez daha gördüm ve yaşadım. Başkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Başkanımız sağ olsun rahmetli babamdan bahsetti. Galip Demirel gerçekten Malatya sevdalısıydı. Bizlere de bu duyguyu aşılayarak yetiştirdi. Her ne kadar Malatya'da okumadıysam da Malatyalı olduğumu her zaman hissettim. Uzaklarda da olsak gönlümüz hep Malatya'daydı. Memleketimiz için bizden bir yardım veya destek istendiğinde seve seve elimizden geleni yapmaya gayret ettik ve etmeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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AK Parti Gen. Bşk Danışmanı Güldal Akşit ziyaret - Haberler
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