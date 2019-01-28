AK Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Gaziantep Şehitkamil İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Şehitkamil Belediye Başkan adayı olan Muhammet Rıdvan Fadıloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU KİMDİR?

Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, 1964 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini Tokat'ta tamamlayan Fadıloğlu, Gaziantep'e döndükten sonra, 1996 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak çalışma hayatına atıldı. Aktif çalışma hayatının yanı sıra çeşitli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak bulundu.

EĞİTİM, SPOR, TİCARET GİBİ ALANLARDA YÖNETİCİLİK YAPTI

Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyeliği, Gaziantep Spor Kulübü delegeliği, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TOOB Genel Kurul Delegeliği ve Kent Konseyi İmar Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

AK PARTİ'NİN İÇİNDE GÖREV ALDI

Sivil toplum örgütlerindeki aktif çalışmaları sürürken, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte siyasete atıldı. Ak Parti'ye üye olduktan sonra Mahalle temsilciliği, İl Delegeliği, İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Yürütme Kurulu üyeliği ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2004-2008 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanlığı kadrosunda görev yaptı.

10 YILDIR ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Şehitkamil Belediye Başkan Adayı olan Fadıloğlu, yapılan seçim sonrasında Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi ve halen görevdedir.