AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak gençlerle buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak gençlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki gençlerle bir araya geldi.

Şehitkamil ilçesindeki merkezi ziyaret eden Bakbak, merkezdeki gençler ve öğrencilerle görüşerek sohbet etti, çalışmalar hakkında kurum yetkilerinden bilgi aldı.

Bakbak, buradaki konuşmasında, bilim ışığında yetişen gençlerin Türkiye'ye çağ atlatacağını aktardı.

Teknolojiyi iyi kullanarak dijital çağa uyum sağlayabilen ülkelerin küresel ekonomide yarışta kaldığını vurgulayan Bakbak, "Yarışta kalmak ve şekillenen dünyada söz sahibi olmak için ülkemizde bu çağa uyum sağlayan gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Bilim ve teknolojiyi iyi kullanan, yerli ve milli hedeflerini inşa edebilecek vizyona ve donanıma sahip gençlerin yetişmesi ülkemizi müreffeh istikbale taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakbak, bilim ve sanat merkezlerinin geleceği şekillendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün de özel yetenekli çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdüren bilim ve sanat merkezimizde incelemelerde bulunduk. 30 derslik ve atölyelere sahip olan bu merkezde 396 erkek, 438 kız olmak üzere 834 özel yetenekli gencimiz eğitim görmekteler. İki aşamalı şekilde öğrenciler seçildikten sonra öğrenciler zihinsel yetenek, görsel yetenek veya müzik yetenek alanlarında kendilerini geliştirebilme imkanı buluyorlar. Bu öğrenciler liseyi bitirene kadar okullarından kalan vakitlerde buralarda kapasitelerini geliştiriyor ve donanımlarını artırıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:48:19. #1.15#

title