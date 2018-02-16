AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Canan Kalsın, "Türkiye bu istikrar ve güvenle devam ederse Kanada'dan bile daha ileri gider. 2023 ve 2071 hedefleri öylesine söylenmiş cümleler değil." dedi.

Kalsın, partisinin Gaziantep İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şimdiye kadar katıldığı bütün kongrelerde büyük bir coşkuyla karşılaştığını söyledi.

Bu coşkuyu 2019'a kadar kaybetmek istemediklerini belirten Kalsın, "Diğer partilerde sandalyeler boşken ve o sandalyeler havada uçuşurken bizim kadınlarımız devir teslim törenlerindeydi. Bu bir misyonu, bir vizyonu gösteriyor. Makamlar değişebilir ama davamız değişmiyor." diye konuştu.

Amaçlarının Türkiye'yi daha ileriye taşımak, 2023 hedefine ulaştırmak olduğunu dile getiren Kalsın, şunları kaydetti:

"Türkiye bu istikrar ve güvenle devam ederse Kanada'dan bile daha ileri gider. 2023 ve 2071 hedefleri öylesine söylenmiş cümleler değil. Türkiye, vatandaşına çağ atlatabilen, vatandaşıyla büyüyen, vatandaşına hizmet eden devlet anlayışıyla fark oluşturuyor. Dünyada bütün dengeler Batı'dan Doğu'ya doğru kayarken, büyüyen dünyada Türkiye yeni bir rol üstleniyor. Bu rollerin üstlenilmesinde kadınların rolünü gözardı etmiyoruz. Toplumu değiştiren hep kadınlar, toplumda fedakar olan kadınlardır."

"Türkiye hıçkırıklarla büyüdü"

Türkiye'nin hıçkırıklarla büyüyen bir ülke olduğuna değinen Kalsın, "Hep bir büyüdü, bir aşağı düştü, bir büyüdü bir aşağı düştü ama sorumlusu biz değildik. 2000-2001 krizinde her doğan çocuk 300 dolar borçla doğdu. 28 Şubat'ta başörtülü kızlar sınıftan çıkartılıp hedef gösterilirken bütün bankaların içi boşaltılarak, Hazinenin içi boşaltılarak Türkiye, bir sente muhtaç hale getirilmişti." şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde Suriye'deki iç savaşın etkilerine de değinen Kalsın, Gaziantep'in birçok sığınmacıyı misafir ettiğini, ekmeğini ve aşını böldüğünü hatırlattı.

Canan Kalsın, "Eğer Allah korusun, Türkiye'ye bir şey olursa onlar bir daha yetim kalacak. Kudüs yetim kalacak, sahipsiz kalacak. Onun için biz 2019'da yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" dedi.

Delege ve katılımcılardan "Hazırız" yanıtını alan Kalsın, kongrenin hayırlı olmasını diledi.