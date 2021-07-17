AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
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AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Eski Milletvekili Ali Koyuncu baba ocağından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Eski Milletvekili Ali Koyuncu baba ocağından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da kanser tedavisi gören AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun cenazesi Mustafakemalpaşa İlçesi Ormankadı Mahallesinde baba ocağında alınan helallik ve okunan mevlüt sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ormankadı mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Koyuncu'nun dünürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki dönem bakanlardan Faruk Çelik, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte siyaset yaptığı yöneticiler, parti mensuplarının ve kooperatif temsilcileri katıldı.

Faruk Çelik'ten duygusal paylaşım

Eski bakan Faruk Çelik, Ali Koyuncu'nun vefat haberi aldıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, "ALİ'm,güzel kardeşim. Senin ardından mesaj yazacağım aklıma gelmezdi. Belki de hayatımda en zor yazdığım mesaj. Cevval, kabına sığmayan kardeşim. Genç yaşta, seni uğurluyoruz.30 yıl siyasette kol kolaydık. Seçimlerde, Bursa'da, Urfa'da, Roman çalıştayında, tarımda beraberdik. Üzüldük, sevindik. "Çamur, batak çocuğuyuz derken" samimiydin. Hep güldün, güldürdün. Naşına baktım bu sabah gülerek veda etmişsin bizlere ve bu fani dünyaya. Bu veda ağlattı Ali'm. Her veda acıdır ama senin vedan. Ne kadar çok sevenin varmış. Ne çok insan biriktirmişsin... Şahidiz ki; samimi, dürüst içten muvahhid bir kardeşimizdin.

Makamın cennet olsun." ifadelerini kullandı - BURSA

AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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