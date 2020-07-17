AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya'nın cami olmasının Cami Kebir Camisinde namazı kıldı.

AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından
17.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:48

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya'nın cami olmasının Cami Kebir Camisinde namazı kıldı. Daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik'te katıldı.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1934 yılında, Ayasofya Camii'nin bir müze haline getirilmesi, milletimizi ve İslam alemini derinden üzmüştü. Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed'in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden Camii olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya'da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız-şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii'ne artık abdest alarak gireceğiz."

Camilerimiz gayrimüslimlere açık olacaktır

Tüm camiler gibi Ayasofya Camii'nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslimlere sonuna kadar açık olacağını belirten Kayser, "Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi Güncel
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda Güncel
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Fatih Sultan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Gökhan Gönül Fırat Aydınus Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk İzmir Adana 15 Temmuz
Şu an buradasınız: AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 20:16:44. #1.14#
title