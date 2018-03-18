AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk, Keban'da

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Keban'da partililerle buluştu.

Milletvekili Öztürk ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cumali Ayyıldız, AK Parti Keban İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Konuşmasında vatandaşın desteğiyle çok önemli işler başardıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız her seçimde bize destek oldu, bizim yanımızda oldu. Ama biz de vatandaşı da ihmal etmedik. Ülkemizin geleceği parlak. Bu ülke 100 milyon insana da yeter, 200 milyon insana da yeter. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde olalım, bir birimize tahammül edelim. Etrafımız ateş çemberi dikkatli olalım."

Milletvekili Öztürk, esnafı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.