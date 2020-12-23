AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış
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AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış

23.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:12
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete giren Çocuk Yardım Mağazası'na bağışta bulundu.

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete giren Çocuk Yardım Mağazası'na bağışta bulundu.

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve bu süreçte yardıma ihtiyacı olan kişilerin yararlanabileceği Çocuk Yardım Mağazası'na bağışta bulundu. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Efeler Gençlik Kolları Başkan Ozan Ancın ve Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar'ı makamında ziyaret ederek hastane bünyesindeki mağaza için getirdikleri yardımları teslim etti. Efeler Kadın Kolları İlçe Başkanı Hümeyra Ege, "Bu zor süreçte birbirimize daha kenetlenmiş bir vaziyette yardımcı olmalıyız. AK Parti Efeler Kadın Kolları olarak üzerimize düşen desteği hiçbir koşulda esirgemeden devam ettireceğiz. Bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren başhekimimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı projeye tüm Aydın halkımızı destek vermek için davet ediyoruz" dedi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ege ve yönetimine destekleri için teşekkür etti. - AYDIN

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:13:50. #1.14#
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