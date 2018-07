AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe: "Chp'ye Oy Verip de Memnun Olanı Söyleyemezsiniz"

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Edirneliler alt yapısından tutun, ulaşımdan tutun, her şeyinden şikayetçi. Bana bir tane CHP'ye oy verip de memnun olanı söyleyemezsiniz" dedi.

Akmeşe, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Kentteki al yapı sorunu eleştiren Akmeşe, "Belediyenin yaptığı hizmetler ortada. Eleştirim dünkü yağmurdan değil. Biz belediyeyi sadece Recep Gürkan belediye başkanı olduğundan beri değil, CHP zihniyetin yönettiğinden beri başarısızlığını söylüyoruz. Edirnelilerde bunu görüyor. Dün metrekareye düşen önemli bir yağmurdu. Ama şunu da sormak isterim ben. 'Edirne'ye alt yapı için sadece Recep Başkana sormuyorum. Hamdi Bey'e de soruyoruz. Ne yaptılar kardeşim Edirne'ye. Ondan sonra yağmur, afat. Olmaz böyle bir şey. Ben Cengiz Abi dönemini de biliyorum. Toplama kanalları oldu. Ondan sonra Edirne'ye çivi çaktılar mı? Onu soruyorum. Onlar yapma niyetine girip biz destek olmadıysak onu da söylesinler. Edirne Belediyesine AK Parti olarak il başkanı olduğumdan beri benden önceki arkadaşlar da Edirne'nin menfaatine olan ne varsa belediyemize yardımcı olmaya çalıştık. Alt yapı ihalesi oldu. Beni eleştirdiler. İhale aksadı diye. İhale yılbaşında bitti. 7 ay oldu niye bir şey yapmadı Recep Başkan. Bunlar lafla olmuyor. Edirnelilerin hizmete ihtiyacı var. Edirneliler bunu hak etmiyor. İyi şeylerini de takdir edeceğiz başkanın ama yapamadıklarını kamuoyuyla paylaşacağız. Edirneliler bu belediyeciliği hak etmiyor. Daha güzelini hak ediyor. Biz Edirne Belediyesini aldığımız zaman biz Edirneliler için daha güzel bir yaşam şartı oluşturacağız. Bundan sonra Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler" dedi.

"Vatandaş her şeyinden şikayetçi"

Her yağmurda kentte taşkınların olduğunu dile getiren Akmeşe, "Ben bir şey yapmadıklarını biliyorum. Eğer yaptılarsa tebrik ederiz. Yapsalardı her yağmurda Edirne bunları yaşamazdı. Edirne artık alt yapıyla uğraşmaması lazım. Edirne bunları aşması lazım. Avrupa kentiyiz biz. Modern şehiriz. İnsanlarımız rahatı seviyor. Edirneliler alt yapısından tutun, ulaşımdan tutun, her şeyinden şikayetçi. Bana bir tane CHP'ye oy verip de memnun olanı söyleyemezsiniz. Biz onlarla beraberiz bütün gün" şeklinde konuştu.

Öte yandan Akmeşe, Iğdır'da bir otelde beyin kanaması geçirerek rahatsızlanan CHP Edirne Milletvekiline geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - EDİRNE