AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe Açıklaması

23.09.2019 20:46

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Bu arsalar Edirne'nin en değerli arsaları. Bazılarının içinde işletmecileri var. SGK borcunu ödemesi için beş arsa ipotek gösterildi." dedi.

Akmeşe, AK Parti İl Başkanlığında, belediye meclis üyeleri ve il yöneticileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Edirne Belediyesi'ne bağlı Personel Anonim Şirketi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borcundan dolayı haczedildiğini söyledi.

Belediyenin SGK'ya olan borcunu ödemek için kentteki beş arsasını ipotek gösterilerek kredi çekildiğini öne süren Akmeşe, "Bu arsalar Edirne'nin en değerli arsaları. Bazılarının içinde işletmecileri var. SGK borcunu ödemesi için beş arsa ipotek gösterildi." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı eleştiren Akmeşe, belediyenin iyi yönetilmediğini savundu.

SGK'ya olan borcun ödenmesi için daha önce de taahhütte bulunduğunu iddia eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"Daha önce bir taahhütleri var. SGK ile ödeme için anlaşmışlar ama yine ödememişler. Yani ödemeye niyetleri de yok esasında. Yani bir buçuk seneden beri bir niyetleri olsa öderlerdi. Daha öncede mecliste bizim arkadaşlarımızın ret oyu vermesine rağmen 10 milyon liralık bir kredi kullanımı için yetki alınmış. Bu 10 milyonun nereye kullanıldığını bilmiyoruz. Devlet kurumlarına olan borçları ödemek için kullanıldığı söylenmişti. Bu 10 milyon liralık krediye rağmen SGK'ya bir kuruş borç ödenmemiş."

Personel şirketine yapılan yönetici atamalarını da eleştiren Akmeşe, "Borç 20 milyona yaklaşmış. Borç içinde olan şirkete de üç üst yönetici atıyorsunuz. Bu da bir çelişki, bunu da sorgulamak lazım. Hep borç, hizmet alamama, alt yapı, su, toplu taşıma hep bunları konuşuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA