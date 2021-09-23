AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan, toprağa verildi.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan, toprağa verildi. Ailesi tarafından morgdan alınan Mercan'ın cenazesi, Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne getirildi. Cenazeye, Mercan ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mercan ailesi, cami kapısında taziyeleri kabul etti. Mustafa Mercan'ın cenazesi, ikindi vakti Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ

AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ
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Haber: AK PARTİ EDİRNE İL BAŞKAN YARDIMCISI MERCAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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