AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Acıpayam Kanyonu'nda incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Acıpayam Kanyonu'nda incelemelerde bulundu

AA / Çağatay İğci - Haberler | Politika
AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Acıpayam Kanyonu'nda incelemelerde bulundu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, beraberinde Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş'le Acıpayam Kanyonu'nu inceledi.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, beraberinde Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş'le Acıpayam Kanyonu'nu inceledi.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada belediyenin bölgenin doğal yapısını korumaya özen gösterdiğini kaydetti.

Bölgenin saklı bir cennet, doğa harikası olduğunu ifade eden Tin, "Bu saklı cenneti gün yüzüne çıkartan, milletimizin hizmetine sunmak için hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Acıpayam Kanyonu, ilçemize yaklaşık 40, il merkezimize ise 90 kilometrelik bir mesafede. Turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Tin, Belediye Başkanı Şevkan'ın bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü, seyir terasları, şelaleler, havuzlar, parklar ve oturma alanları gibi bir takım düzenlemeler yapılmasına öncülük ettiğini aktardı.

Başkan Şevkan ise Acıpayam'a verdiği destekler için Tin'e teşekkür etti.

Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin 'İnsan taşıdılar' iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi

Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin "İnsan taşıdılar" iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi

 BBP lideri Mustafa Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz

BBP lideri Mustafa Destici: İdam geri gelmelidir, Batı ne diyor ona bakacak değiliz

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title