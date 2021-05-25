AK Parti'den yeni yasa teklifi! 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek

AK Parti, infaz düzenlemelerini içeren 13 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif ile 15 yaşından küçük çocuğu olan 10 yıldan az hapis cezası alan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek. Ancak çocuğun ölmesi gibi bazı durumlarda cezanın ertelenmesine yönelik verilecek karar kaldırılacak.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

RAPORLAR KAMU DENETÇİLİĞİNE DE GÖNDERİLECEK

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneğinin Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilmesi sağlanacak. Ayrıca, bu raporların infaz hakimliklerine gönderilmesi bakımından infaz hakimliğine yapılmış bir şikayetin bulunması koşulu kaldırılacak.

CUMHURİYET BAŞSAVCILARINA YENİ SORUMLULUK VERİLDİ

Teklifle ile soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılarına sorumluluk verilecek. Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek.

Böylelikle, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbirin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanması sağlanacak.

CEZANIN İNFAZI ERTELENECEK

Teklif ile ayrıca infazına başlanmış olsa bile, 10 yıldan az hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlülerin, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde cezasının infazı ertelenecek.

BELLİ DURUMLAR HALİNDE ERTELEME KARARI KALDIRILACAK

Erteleme süresi içinde zaman aşımı işlemeyeceği gibi çocuğun ölmesi veya babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılacak. Hükümlülerden maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, nakil gideri alınmayacak.

ELEKTRONİK POSTA İMKANI SAĞLANACAK

Teklif ile hükümlülerin, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkan sağlanacak. Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilmesine imkan tanınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı