AK Parti'den Vali Çelik'e 'Hayırlı olsun' ziyareti AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Çelik, konuklarına teşekkür etti. Ziyarette; Kütahya ile ilgili istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA Kaynak: İHA