AK Parti'den Sağlık Müdürlüğüne ziyaret AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti heyeti ziyaretinde, yeniden atanan başta İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, başhekimler ve diğer görevlilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, heyete yeni yapılanma hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, hastanelerin genel durumu ve yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunularak sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilebilmesi amacıyla neler yapılabileceği konusunda paylaşımlar yapıldı.

Kaynak: AA