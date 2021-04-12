AK Parti'den polis teşkilatına ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret etti.

Başkan Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde, Türk polisinin kuruluşundan bu yana suçlunun yakalanmasının yanı sıra suçun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalara değinen Yıldırım, "Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında il emniyet müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Şehrimizin ve ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için mesai kavramı gözetmeksizin mücadele eden tüm emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı