AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
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AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?

AK Parti'de anketlerin başındaki isim olan Hamza Dağ, partilerinin oy oranını düşük gösteren araştırma sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede?" ifadelerini kullandı.

15.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:19

AK Parti'nin ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, son dönemlerde anket firmaları tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına tepki gösterdi.

"NEREYE GİTTİ BU OYLAR?"

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'e konuşan Dağ, "Aldatıcı bir şey yapıyor. AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede? Bunların tamamının 24 Haziran'dan önce de yaptığı kararsızları yüksek göstermek, oy kullanmayacak olanı yüksek göstermek, AK Parti'nin düştüğünü söylemek. Ama diğerleri çıktı diyemiyor, çıkan bir şey yok. Birinin iktidar olabilmesi için birinin düşmesi, diğerinin yükselmesi lâzım değil mi? Diğerlerinde bir şey yok. Diğeri daha da düşüyor" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Açıklamasının devamında erken seçim tartışmalarına da değinen Dağ, "Erken seçim konusunu kim konuşuyorsa, kim gündeme getiriyorsa anketi konuşan ve gündeme getirenler aynıdır. Sanki seçim dönemi gibi... Daha seçimlere 3 sene var. Anketleri konuşmaya çalışıyorlar. Bunların derdi, seçim mevzusunu gündemde tutmak. Biz ısrarla erken kelimesiyle, seçim kelimesini yan yana getirmemeye çalışıyoruz. Bunu gündemde tutmaya gayret etmeyin. Ben muhalefetin de erken seçim konusunda iktidarın ne kadar net olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?

Politika Manşet

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