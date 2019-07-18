AK Parti'den Kuluncak ve Darende ziyareti

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve yönetimi, yerel seçimler sonrası ilçe teşkilatları ve belediyelere teşekkür ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti ve Cumhur İttifakının başarıyla çıktığı ilçeleri ziyaret eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, seçimde gösterilen başarıdan dolayı teşkilatı tebrik etti. Son olarak Kuluncak ve Darende İlçelerini ziyaret eden Başkan Koca ve yönetimi, alınan başarıdan dolayı teşkilat üyelerini kutladı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretlerine geç başladıklarını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve yönetiminin ilk durağı Cumhur İttifakının kazandığı Kuluncak ilçesi oldu. Burada ilk önce ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Koca, yerel seçimlerde cumhur ittifakı olarak girdikleri Kuluncak'ta başarılı olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kuluncak'a bundan sonra da güzel hizmetler yapılacağına inandıklarını ifade eden Koca, "Hayırlı işlerde güzel işlerde belediyemizin destekçisi olacak. İnşallah belediye başkanımıza elimizden geldiği kadarıyla destek olacağız" dedi. Koca ve beraberindekiler daha sonra Kuluncak'ın MHP'li Belediye Başkanı Erhan Cengiz'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Başkan Erhan Cengiz, 31 Mart öncesi Cumhur İttifakının adayı olarak girdikleri seçimlerde kendilerine destek olan Koca ve yönetimine teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Koca ise, "Kuluncaklı hemşehrilerimize güzel hizmetlerinizin olacağından şüphemiz yok. Bizlerde gerek ilçe başkanımız yönetimimiz, belediye meclis üyesi arkadaşlarla güzel bir çalışma yaptık ve başarılı olduk. Sizin kazanmanız demek bizim kazanmamız demekti. Bizler AK Parti Teşkilatı olarak sizlerin güzel hizmetlerinizin destekçisi olacağız" şeklinde konuştu. AK Parti İl Başkanı Koca ve beraberindekiler daha sonra bu seçimde AK Parti'nin kazandığı Darende ilçesini ziyaret etti. Burada da ilk olarak Darende AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Koca, son seçimde gösterilen emek ve başarıdan dolayı tüm partililere ve Darendelilere teşekkür etti. Buradan da Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ı ziyaret eden Koca, "İnşallah hem teşkilat tecrübeniz ile hem de geçmiş başkanlık tecrübeniz ile Darende'ye güzel hizmetler sunacağına inanıyoruz" dedi. Darende'ye yapılacak her hizmette yanlarında olduklarını ifade eden Koca, "Seçimde gösterdiğiniz performans için sizlere teşekkür ediyoruz. Burada en büyük teşekkürü Darendeliler hak ediyor" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı İsa Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içerisinde Darende'ye hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA