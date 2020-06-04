AK Parti'den Kaymakam Güney'e 'korona' teşekkürü
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AK Parti'den Kaymakam Güney'e 'korona' teşekkürü

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret ederek 'korona virüsü' çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti'den Kaymakam Güney'e 'korona' teşekkürü
04.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:37

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret ederek 'korona virüsü' çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ünye genelinde Kaymakam Güney'in Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı sıfatıyla almış olduğu tüm kısıtlama ve yasaklamaların iyi şekilde yönetilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Argan, "Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını aynı şekilde ülkemizi de tehdit etti. Yaklaşık 2-2,5 aylık süre içerisinde devletimizin ve hükümetimizin aldığı tedbirler uygulanmak suretiyle dünya ölçeğinde en iyi atlatan ülkelerin başında yer aldık. Bu anlamda da Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'in önderliğinde ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı sıfatıyla Ünye'de almış olduğu tüm kısıtlama ve yasaklamaların çok güzel yönetilmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek ve Kaymakamımız destek olmak amacıyla kendisini ziyaret etmek istedik. Hakikaten çok rahat ve çok güzel bir süreç geçti. Bu anlamda AK Parti Ünye ilçe teşkilatı olarak kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Güney: "Takdir vatandaşlarımızındır"

Hükümet politikalarını uygulayarak vatandaşları en kestirme, en doğru şekilde yönettiklerini söyleyen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "AK Parti İlçe Başkanımız ve ilçe yönetimine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler hükümet politikalarını en iyi şekilde uygulayıp, vatandaşlarımızı en kestirme ve doğru biçimde yapmak için buradayız. Bu pandemi süresi içerisinde vatandaşlarımıza olan görevimizi inanarak yaptık. Takdir onlarındır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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